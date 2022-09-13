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Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей

Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям СМИ и социальных сетей.
Армия
13 сентября 2022 г. 01:44
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей

Министерство обороны обратилось к средствам массовой информации и пользователям социальных сетей.

Как сообщает Report, в заявлении Минобороны, говорится:

"Использовать следует только официальную информацию, обнародованную министерством обороны, и не распространять ложную информацию дезинформационного характера другой стороны".

Отмечается, что о боевом столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, будет регулярно предоставляться официальная информация.

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