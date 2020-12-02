Минобороны обратилось к гражданам в связи с мобилизацией военнослужащих

Минобороны рекомендует гражданам осуществлять соответствующий сбор документов в нижеследующем порядке

"С целью ускорения исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики от 1 декабря 2020 года "Об увольнении группы военнослужащих с военной службы по мобилизации" Министерство обороны рекомендует гражданам осуществлять соответствующий сбор документов в нижеследующем порядке".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Документы (нотариально заверенные копии), связанные с демобилизацией, подтверждающие принадлежность военнослужащих к нижеуказанным категориям, просим представить не в соответствующие воинские части Азербайджанской армии, а в местные управления, отделы и отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу:

- имеющих трех и более детей;

- имеющих на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы;

- имеющих на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер;

- являющихся единственным сыном в семье;

- отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при исполнении обязанностей по военной службе;

- получивших ранения в ходе боевых операций, а также признанных военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время;

- близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Республики Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики;

- получающих образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре в учебных заведениях, прошедших аккредитацию и государственную регистрацию, получивших специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также в их филиалах, Национальной Академии Наук Азербайджана и других научных организациях, предусмотренных в "Списке высших учебных заведений и научных учреждений Азербайджанской Республики, в которых созданы докторантуры", утвержденном постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14 декабря 2010 года номер 235", - отметили в министерстве.