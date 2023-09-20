Минобороны обратилось к гражданам: Не реагируйте на призывы о помощи

Мы просим граждан не реагировать на призывы о помощи для армии.
Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов на очередном брифинге в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.
"В некоторых социальных медиа звучат призывы к гражданам оказать помощь армии. Мы просим граждан не реагировать на подобные призывы. Проводится работа по укреплению материально-технической базы Вооруженных сил, а также улучшению продовольственного и иного снабжения", - подчеркнул он.