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Минобороны обратилось к гражданам: Не реагируйте на призывы о помощи

Минобороны обратилось к гражданам: Не реагируйте на призывы о помощи Мы просим граждан не реагировать на призывы о помощи армии.
Армия
20 сентября 2023 г. 13:36
Минобороны обратилось к гражданам: Не реагируйте на призывы о помощи

Мы просим граждан не реагировать на призывы о помощи для армии.

Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов на очередном брифинге в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе.

"В некоторых социальных медиа звучат призывы к гражданам оказать помощь армии. Мы просим граждан не реагировать на подобные призывы. Проводится работа по укреплению материально-технической базы Вооруженных сил, а также улучшению продовольственного и иного снабжения", - подчеркнул он.

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