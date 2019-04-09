Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам и представителям СМИ

Министерство обороны Азербайджана обратилось к гражданам и представителям СМИ.

Как сообщает Report, в обращении говорится: "Согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, министерством обороны периодически проводятся мероприятия с целью укрепления связей между армией и народом, а также очного ознакомления представителей общественности с работами, проводимыми в воинских частях, а родителей с условиями службы их детей.

Проводимые работы с большим восхищением воспринимаются нашим народом. Однако, после визитов представителей различных общественных и неправительственных организаций в воинские части, в частности в передовые подразделения, некоторые граждане распространяют в социальных сетях кадры, отснятые ими мобильными телефонами, видеокамерой и фотоаппаратами, а также делятся различными комментариями. Таким образом, нарушая соответствующие требования Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне", создается возможность противнику получить информацию о нашей Армии.

Министерство обороны отмечает, что в целях безопасности воинских частей и передовых подразделений, в частности личного состава, подобные случаи недопустимы".