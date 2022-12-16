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Минобороны обнародовало количество обнаруженных на деоккупированных территориях мин

Минобороны обнародовало количество обнаруженных на деоккупированных территориях мин В результате деятельности инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в нынешнем году было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 15 620 гектаров земли.
Армия
16 декабря 2022 г. 17:14
Минобороны обнародовало количество обнаруженных на деоккупированных территориях мин

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в нынешнем году было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 15 620 гектаров земли.

Об этом сообщили Report в Министерство обороны.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 29113 гектаров земли. В целом, было обнаружено и уничтожено 10185 единиц противопехотных, 2580 единиц противотанковых и 10445 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. В работах по разминированию также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) турецкого производства.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərdə aşkarladığı minaların sayını açıqlayıb

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