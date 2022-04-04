Минобороны о подготовке артиллеристов на освобожденных территориях

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы во всех сферах.

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных территориях продолжаются строительно-восстановительные работы во всех сферах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Планомерно выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий дислоцированных на этих территориях подразделений.

Для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, поддержания на высоком уровне боеготовности строятся объекты военной инфраструктуры современного типа, а также осуществляются другие необходимые мероприятия.

В соответствии с уставом дня организуется боевое дежурство, для поддержания высокого уровня боевой подготовки с личным составом подразделений проводятся ежедневные занятия по боевой подготовке, общественно-политической и правовой подготовке.

На учениях личный состав осваивает тактико-технические характеристики оружия, выполняет упражнения для совершенствования практических навыков и эффективного применения его в бою.