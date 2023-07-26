Минобороны о деталях процесса обучения новобранцев в Отдельной общевойсковой армии

Согласно Указу "О призыве граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу с 1 по 30 июля 2023 года и увольнении в запас действующих военнослужащих", подписанному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующи

Согласно Указу "О призыве граждан Азербайджанской Республики на действительную военную службу с 1 по 30 июля 2023 года и увольнении в запас действующих военнослужащих", подписанному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым 20 мая текущего года, продолжается набор молодых солдат, призванных в армию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что результатом образцовых условий службы, созданных в Отдельной общевойсковой армии, обеспечивающей надежную оборону Нахчыванской Автономной Республики, является то, что солдаты, только приступившие к службе, не сталкиваются с какими-либо трудностями. Молодые люди, которые будут служить в воинских частях с полным обеспечением, готовятся как профессиональные солдаты, способные выполнить самые сложные боевые задачи. В представленном видеоматериале подробно говорится о процессе приема новобранцев на военную службу и условиях, созданных для их службы в учебной воинской части Отдельной общевойсковой армии.