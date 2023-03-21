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Минобороны: незаконная перевозка военных грузов из Армении на территорию Азербайджана продолжается

Минобороны: незаконная перевозка военных грузов из Армении на территорию Азербайджана продолжается Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжают перевозку военных грузов из Армении по альтернативным дороге Шуша-Лачын грунтовым дорогам.
Армия
21 марта 2023 г. 18:31
Минобороны: незаконная перевозка военных грузов из Армении на территорию Азербайджана продолжается

Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжают перевозку военных грузов из Армении по альтернативным дороге Шуша-Лачын грунтовым дорогам.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В Минобороны подчеркнули, что незаконные армянские вооруженные формирования в ночное время, пользуясь туманной погодой, доставляют на боевые позиции по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу живую силу, боеприпасы, мины, а также топливо, воду, продовольствие и другие средства материально-технического обеспечения.

"Азербайджанская сторона неоднократно информировала международное сообщество о перевозке военных грузов по указанному маршруту. Кроме того, установлено, что армянская сторона также использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов. Так, гражданские автомобили, движущиеся из Армении, доставляют до определенной точки вблизи села Туршсу Шушинского района живую силу, проходящую службу по контракту, и военные грузы. Позже мы наблюдали за подвозом личного состава и военной техники в Ханкенди на военных автомобилях высокой проходимости.

Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə qanunsuz hərbi yüklərin daşınması davam edir

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