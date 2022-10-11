МО: Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям

Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям.

Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника отдела сотрудничества с международными организациями и западными странами Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Рашад Ахмедов заявил на круглом столе, посвященном 2-й годовщине терактов, совершенных Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже..

Он отметил, что нападением на Гянджу Армения нарушила все существующие международные нормы ведения войны:

"Обстрелы мирного населения города велись с целью посеять панику в Азербайджане. Армения совершила военные преступления, потому что не смирилась с потерей тактического преимущества в войне. Азербайджан ответил Армении на поле боя".