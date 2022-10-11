О нас

МО: Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям

МО: Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям.
Армия
11 октября 2022 г. 12:17
МО: Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям

Не смирившись с потерей тактического преимущества в войне, Армения прибегла к военным преступлениям.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника отдела сотрудничества с международными организациями и западными странами Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Рашад Ахмедов заявил на круглом столе, посвященном 2-й годовщине терактов, совершенных Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже..

Он отметил, что нападением на Гянджу Армения нарушила все существующие международные нормы ведения войны:

"Обстрелы мирного населения города велись с целью посеять панику в Азербайджане. Армения совершила военные преступления, потому что не смирилась с потерей тактического преимущества в войне. Азербайджан ответил Армении на поле боя".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MoD: ‘Armenia resorted to war crimes because it did not accept losing tactical advantage in the war’
Версия на азербайджанском языке MN: "Müharibədə Ermənistan taktiki üstünlüyü itirdiyini qəbul etmədiyinə görə hərbi cinayətlərə əl atdı"

Другие новости из категории

Продолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии
ФотоПродолжаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии
11 октября 2022 г. 11:42
МО: Позиции в направлении Дашкесан снова подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Дашкесан снова подверглись обстрелу
11 октября 2022 г. 08:41
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии
10 октября 2022 г. 19:39
В Баку проводится учебный курс НАТО
ФотоВ Баку проводится учебный курс НАТО
10 октября 2022 г. 17:59
Начались совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии
ФотоНачались совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии
10 октября 2022 г. 15:48
За последние три месяца на освобожденных территориях обнаружено свыше 11 тыс. мин
За последние три месяца на освобожденных территориях обнаружено свыше 11 тыс. мин
10 октября 2022 г. 13:25
Генпрокуратура: Армяне делятся в соцсетях видеокадрами с азербайджанскими военнопленными
Генпрокуратура: Армяне делятся в соцсетях видеокадрами с азербайджанскими военнопленными
10 октября 2022 г. 13:07
Генпрокуратура: Продолжается следствие по 10 уголовным делам касательно видео с армянскими пленными
Генпрокуратура: Продолжается следствие по 10 уголовным делам касательно видео с "армянскими пленными"
10 октября 2022 г. 12:38
Азербайджанская армия предупредила армянских провокаторов в Карабахе: ”Железный кулак” на месте
Азербайджанская армия предупредила армянских провокаторов в Карабахе: ”Железный кулак” на месте
10 октября 2022 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi