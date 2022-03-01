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Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали

Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.
Армия
1 марта 2022 г. 17:04
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Проводимые на полигоне Сейфали работы по утилизации уже завершены. В соответствии с планом часть процесса утилизации продолжается на полигоне "Гарахейбат".

Общественность будет регулярно информироваться о проводимых работах. В очередной раз призываем население не впадать в панику и заявляем, что оснований для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Seyfəli poliqonundakı partlayışların səbəbini açıqlayıb

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