Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Проводимые на полигоне Сейфали работы по утилизации уже завершены. В соответствии с планом часть процесса утилизации продолжается на полигоне "Гарахейбат".

Общественность будет регулярно информироваться о проводимых работах. В очередной раз призываем население не впадать в панику и заявляем, что оснований для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.