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Минобороны утилизирует боеприпасы с истекшим сроком годности

Минобороны утилизирует боеприпасы с истекшим сроком годности Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.
Армия
29 марта 2022 г. 16:37
Минобороны утилизирует боеприпасы с истекшим сроком годности

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Как сообщили Report в Минобороны, процесс утилизации боеприпасов будет продолжаться до 2 апреля.

«Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах. В очередной раз призываем население не впадать в панику и заявляем, что оснований для беспокойства нет», - говорится в заявлении министерства.

Отметим, что сегодня в окрестностях города Гянджа были слышны звуки взрывов.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə yaxınlığında eşidilən partlayış səslərinin səbəbi açıqlanıb

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