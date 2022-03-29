Минобороны утилизирует боеприпасы с истекшим сроком годности

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Подразделения азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности продолжают плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком годности и непригодных к использованию.

Как сообщили Report в Минобороны, процесс утилизации боеприпасов будет продолжаться до 2 апреля.

«Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах. В очередной раз призываем население не впадать в панику и заявляем, что оснований для беспокойства нет», - говорится в заявлении министерства.

Отметим, что сегодня в окрестностях города Гянджа были слышны звуки взрывов.