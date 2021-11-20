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Минобороны: Нарушившие режим секретности военнослужащие исключены из рядов армии

Минобороны: Нарушившие режим секретности военнослужащие исключены из рядов армии "За последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны".
Армия
20 ноября 2021 г. 11:16
Минобороны: Нарушившие режим секретности военнослужащие исключены из рядов армии

"За последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"В результате мероприятий, осуществленных командованием Азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям".

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