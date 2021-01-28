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Минобороны: Наджметдин Садыков отпущен в запас из Азербайджанской армии

Минобороны: Наджметдин Садыков отпущен в запас из Азербайджанской армии Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о том, что первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджметдин Садыков был отправлен в Москву в связи с проблемами со здоровьем
Армия
28 января 2021 г. 14:12
Минобороны: Наджметдин Садыков отпущен в запас из Азербайджанской армии
Наджметдин Садыков

Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о том, что первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджметдин Садыков был отправлен в Москву в связи с проблемами со здоровьем.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, Н.Садыков в настоящее время не состоит на службе в Азербайджанской армии.

Было отмечено, что он отпущен в запас из рядов армии.

Что касается назначения на позицию первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Вооруженных сил, министерство не внесло ясность в этот вопрос.

Н.Садыков родился в 1956 году. 2 ноября 1993 года был назначен на позицию первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба Вооруженных сил. В октябре 2020 года имя Н.Садыкова было удалено из раздела руководящих лиц на официальном сайте Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Nəcməddin Sadıkov Azərbaycan Ordusundan ehtiyata buraxılıb

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