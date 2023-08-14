Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований

В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"На территории наблюдалось укрепление боевых позиций личным составом, боеприпасами, а также подготовка новых рубежей обороны, окопов, долговременных фортификационных сооружений и закладка мин незаконными формированиями и остатками вооруженных сил Армении", - заявили в Минобороны.

