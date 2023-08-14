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Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований

Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
Армия
14 августа 2023 г. 18:39
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований

В последние дни наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"На территории наблюдалось укрепление боевых позиций личным составом, боеприпасами, а также подготовка новых рубежей обороны, окопов, долговременных фортификационных сооружений и закладка мин незаконными формированиями и остатками вооруженных сил Армении", - заявили в Минобороны.


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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Qanunsuz erməni silahlıları ərazidə səngərlər qazır, minalar basdırır"

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