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МО: На условной границе наблюдается интенсивное передвижение войск ВС Армении  

МО: На условной границе наблюдается интенсивное передвижение войск ВС Армении   На различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.
Армия
31 марта 2024 г. 08:06
МО: На условной границе наблюдается интенсивное передвижение войск ВС Армении  

"На различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.
Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией.
Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: Şərti sərhəddə Ermənistan qoşunlarının intensiv hərəkəti müşahidə olunur

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