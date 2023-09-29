Минобороны: На прошлой неделе на освобожденных территориях обнаружены 293 мины

В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск армии Азербайджана на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины.

В результате деятельности частей и подразделений Инженерных войск армии Азербайджана на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, было проложено до 8 км новых путей обеспечения. За короткое время было усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке, отметили в Минобороны.