Минобороны: На позициях Азербайджанской армии не происходило никакого взрыва

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "На боевых позициях подразделений Азербайджанской армии не происходило никакого взрыва".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве обороны.

Было отмечено, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности и является очередной провокацией врага: "Это - неудачная попытка ответа на распространенную нами 6 августа информацию о взрыве в одном из блиндажей армянской армии. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку".