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    Минобороны: На позициях Азербайджанской армии не происходило никакого взрыва

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "На боевых позициях подразделений Азербайджанской армии не происходило никакого взрыва".

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве обороны. 

    Было отмечено, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности и является очередной провокацией врага: "Это - неудачная попытка ответа на распространенную нами 6 августа информацию о взрыве в одном из блиндажей армянской армии. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку".

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