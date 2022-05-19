О нас

Минобороны: На освобожденных территориях более 17 200 гектаров земли очищено от мин

Минобороны: На освобожденных территориях более 17 200 гектаров земли очищено от мин Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Ал
Армия
19 мая 2022 г. 18:50
Минобороны: На освобожденных территориях более 17 200 гектаров земли очищено от мин

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск азербайджанской армии ведутся работы по очищению дорог от мин и благоустройству, проводятся работы по укреплению боевых позиций и линий, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 по 19 мая было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 950 гектаров земли.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 17 200 гектаров земли. Всего было обнаружено и уничтожено более 6 000 единиц противопехотных, более 2 100 единиц противотанковых и более 9 400 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. К позициям наших подразделений, расположенных в горных и труднодоступных местностях, проложено более 140 км новых путей снабжения.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Azad edilmiş ərazilərdə 17 200 hektardan artıq ərazi minalardan təmizlənib"

Другие новости из категории

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
19 мая 2022 г. 18:32
В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась научно-практическая конференция
ФотоВ Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась научно-практическая конференция
19 мая 2022 г. 11:40
Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад
Минобороны о поисках солдат, пропавших без вести более двух месяцев назад
18 мая 2022 г. 17:33
Проводятся комплексные тренировки с подразделениями связи армии Азербайджана
ФотоПроводятся комплексные тренировки с подразделениями связи армии Азербайджана
18 мая 2022 г. 15:59
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
18 мая 2022 г. 09:25
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении
17 мая 2022 г. 22:23
Проводится Курс подготовки прапорщиков к офицерским должностям
ФотоПроводится "Курс подготовки прапорщиков к офицерским должностям"
17 мая 2022 г. 12:36
Минобороны: Информация об участии 12 616 человек в Отечественной войне изучается
Минобороны: Информация об участии 12 616 человек в Отечественной войне изучается
17 мая 2022 г. 10:57
Подразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты
ВидеоПодразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты
16 мая 2022 г. 18:04
В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке
В Азербайджанской армии проведены практические занятия по огневой подготовке
16 мая 2022 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi