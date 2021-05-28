Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу

"В ночь с 27 на 28 мая наши позиции вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной республики подверглись обстрелу в нескольких направлениях со стороны Вооруженных сил Армении".

"В ночь с 27 на 28 мая наши позиции вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной республики подверглись обстрелу в нескольких направлениях со стороны Вооруженных сил Армении".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу был ранен в плечо. Раненому солдату немедленно была оказана первая медицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Угрозы жизни нашего военнослужащего нет.

"Руководство Министерства обороны желает раненому солдату скорейшего выздоровления.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии противник был подавлен. Ситуация находится под полным контролем Азербайджанской армии.

Сообщаем, что ответственность за относительное обострение ситуации в Нахчыванской зоне армяно-азербайджанской государственной границы полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно", - отмечается в заявлении Минобороны.