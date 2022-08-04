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Минобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне

Минобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне В связи с началом нового учебного периода по поручению министра обороны офицеры и государственные служащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели встречи с личным составом
Армия
4 августа 2022 г. 10:38
Минобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне

В связи с началом нового учебного периода по поручению министра обороны офицеры и государственные служащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели встречи с личным составом войск, в частности несущим службу в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах были изучены служебно-бытовые условия военнослужащих, даны ответы на интересующие личный состав вопросы и рекомендации, касающиеся военной службы.

Кроме того, психологами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению были проведены просветительские беседы, направленные на воспитание личного состава в духе верности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизма.

Военнослужащие отметили, что всегда ощущают внимание и заботу руководства страны, благодаря чему их морально-психологическое состояние находится на высоком уровне. Они также выразили уверенность в достижении целей, поставленных в новом учебном периоде.

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Версия на английском языке ФотоMoral and psychological state of Azerbaijani servicemen is at high level – defense ministry 
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Hərbi qulluqçularımızın mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir"

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