Минобороны: К поискам военнослужащего привлечен личный состав

"Четверо военнослужащих Азербайджанской армии - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант-сверхсрочник Гусейнов Джавад Рауф оглу, рядовые Гусейнов Машалла Ровшан оглы и Керимов Ясин Явер оглу заблудились на территории участка Алагелл

"Четверо военнослужащих Азербайджанской армии - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант-сверхсрочник Гусейнов Джавад Рауф оглу, рядовые Гусейнов Машалла Ровшан оглы и Керимов Ясин Явер оглу заблудились на территории участка Алагелляр Кяльбаджарского района из-за резкого изменения погодных условий и метели. Были начаты незамедлительные мероприятия по поиску заблудившихся".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, учитывая сложный рельеф и снежный покров местности, здесь сконцентрировано достаточное количество личного состава и техники: "Личный состав, привлеченный к поисковым работам, регулярно обеспечивается горячим питанием и чаем. В результате поисков трое военнослужащих были найдены. Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются".