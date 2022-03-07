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Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо

Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо В заявлении Министерства обороны РФ в контексте направленной Украине гуманитарной помощи недопустимо использование термина “Нагорный Карабах”.
Армия
7 марта 2022 г. 17:40
Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо

В заявлении Министерства обороны РФ в контексте направленной Украине гуманитарной помощи недопустимо использование выражения “Нагорный Карабах”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"На территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием ”Нагорный Карабах". В заявлениях, неоднократно сделанных Российской Федерацией на высшем и высоком уровнях, подтверждена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами.

Подобные заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и привести к обострению ситуации на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации прекратить практику обращения к суверенным территориям нашей страны под названием административно-территориальных единиц, которых нет в Азербайджанской Республике", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry calls on Russia to stop using expression 'Nagorno-Karabakh'
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Rusiya tərəfinə çağırış edib: “Dağlıq Qarabağ” ifadəsinin işlədilməsi qəbuledilməzdir"

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