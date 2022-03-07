Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо

В заявлении Министерства обороны РФ в контексте направленной Украине гуманитарной помощи недопустимо использование термина “Нагорный Карабах”.

В заявлении Министерства обороны РФ в контексте направленной Украине гуманитарной помощи недопустимо использование выражения “Нагорный Карабах”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"На территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием ”Нагорный Карабах". В заявлениях, неоднократно сделанных Российской Федерацией на высшем и высоком уровнях, подтверждена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами.

Подобные заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и привести к обострению ситуации на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации прекратить практику обращения к суверенным территориям нашей страны под названием административно-территориальных единиц, которых нет в Азербайджанской Республике", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.