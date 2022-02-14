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Минобороны: Инженерные войска продолжают работы на освобожденных землях

Минобороны: Инженерные войска продолжают работы на освобожденных землях Под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии.
Армия
14 февраля 2022 г. 14:04
Минобороны: Инженерные войска продолжают работы на освобожденных землях

Под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях обеспечения безопасного передвижения транспортных средств части и подразделения инженерных войск Азербайджанской армии очищают дороги от мин и снега, а также прокладывают новые дороги снабжения к позициям наших частей, расположенных в горных и труднопроходимых районах. Одновременно ведутся работы по разминированию посевных площадей.

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Версия на английском языке Defense Ministry: Engineering troops continue work on liberated lands
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilən ərazilərdə mühəndis təminatı üzrə tədbirlər davam etdirilir"

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