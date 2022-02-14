Минобороны: Инженерные войска продолжают работы на освобожденных землях

Под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии.

Под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях обеспечения безопасного передвижения транспортных средств части и подразделения инженерных войск Азербайджанской армии очищают дороги от мин и снега, а также прокладывают новые дороги снабжения к позициям наших частей, расположенных в горных и труднопроходимых районах. Одновременно ведутся работы по разминированию посевных площадей.