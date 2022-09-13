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МО Азербайджана: Информация армянских СМИ - очередная клевета противоположной стороны

МО Азербайджана: Информация армянских СМИ - очередная клевета противоположной стороны "Информация, распространяемая в армянских СМИ о том, что Азербайджанская армия якобы нацелена на гражданское население и инфраструктуру, является очередной клеветой, дезинформацией противоположной стороны".
Армия
13 сентября 2022 г. 09:32
МО Азербайджана: Информация армянских СМИ - очередная клевета противоположной стороны

"Информация, распространяемая в армянских СМИ о том, что Азербайджанская армия якобы нацелена на гражданское население и инфраструктуру, является очередной клеветой, дезинформацией противоположной стороны".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства обороны Азербайджана в Facebook.

"Этим армянская сторона пытается скрыть совершенную ею широкомасштабную провокацию и отвлечь внимание международной общественности", - отметили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan mətbuatının məlumatları qarşı tərəfin böhtan xarakterli növbəti yalanıdır"

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