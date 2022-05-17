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Минобороны: Информация об участии 12 616 человек в Отечественной войне изучается

Минобороны: Информация об участии 12 616 человек в Отечественной войне изучается "В ответ на обращение гражданина Вугара Аскерова в Министерство обороны от 09.03.2022 в связи с тем, чтобы ему было присвоено звание "Ветеран войны", ему было сообщено, что проводится необходимая работа по подготовке документов, подтверждающих его участие
Армия
17 мая 2022 г. 10:57
Минобороны: Информация об участии 12 616 человек в Отечественной войне изучается

"В ответ на обращение гражданина Вугара Аскерова в Министерство обороны от 09.03.2022 в связи с тем, чтобы ему было присвоено звание "Ветеран войны", ему было сообщено, что проводится необходимая работа по подготовке документов, подтверждающих его участие в боевых действиях".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

29 апреля гражданин повторно обратился в министерство, где ему сообщили, что документы еще не готовы.

Сообщаем, что 76 тыс. участникам Отечественной войны было присвоено звание "Ветеран войны". Информация об участии в боевых действиях еще 12 616 человек, в том числе гражданина В.Аскерова, изучается. После подготовки документы будут представлены в соответствующую комиссию для включения в подсистему "Победа" ("Zəfər") Министерства труда и социальной защиты населения.

После включения в эту подсистему ветеранам войны будет начисляться ежемесячная президентская пенсия (80 манатов) в расчете с 1 января этого года.

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Версия на азербайджанском языке MN: "76 000 nəfərə "Müharibə veteranı" adı verilib, 12 616 nəfərin məlumatları araşdırılır"

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