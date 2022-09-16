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МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью

МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью Слова начальника генштаба вооруженных сил Армении о якобы окружении подразделений Вооруженных сил Азербайджана являются абсолютной ложью и очередной дезинформацией.
Армия
16 сентября 2022 г. 16:17
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью

Слова начальника генштаба вооруженных сил Армении о якобы окружении подразделений Вооруженных сил Азербайджана являются абсолютной ложью и очередной дезинформацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.

Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество у Азербайджана.

Вместо распространения ложной информации мы призываем армянскую сторону упрочить достигнутое соглашение о прекращении огня", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Ministry of Defense denies claims about siege of Azerbaijani servicemen
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan hərbçilərinin mühasirəyə düşməsi barədə məlumat yalandır"

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