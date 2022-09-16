МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью

Слова начальника генштаба вооруженных сил Армении о якобы окружении подразделений Вооруженных сил Азербайджана являются абсолютной ложью и очередной дезинформацией.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.
Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество у Азербайджана.
Вместо распространения ложной информации мы призываем армянскую сторону упрочить достигнутое соглашение о прекращении огня", - говорится в информации.