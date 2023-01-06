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Минобороны: Информация об обстреле азербайджанскими военнослужащими техники в Ходжавенде ложная

Минобороны: Информация об обстреле азербайджанскими военнослужащими техники в Ходжавенде ложная Информация о якобы обстреле азербайджанскими военнослужащими техники, задействованной в сельхоз работах в Ходжавендском районе, ложная.
Армия
6 января 2023 г. 19:33
Минобороны: Информация об обстреле азербайджанскими военнослужащими техники в Ходжавенде ложная

Информация о якобы обстреле азербайджанскими военнослужащими техники, задействованной в сельхоз работах в Ходжавендском районе, ложная.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В министерстве отметили, что информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 6 января в 13:00 техники, задействованной в сельскохозяйственных работах, на территории населенного пункта Чёрякли Ходжавендского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, является ложной и не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan hərbçilərinin Xocavənddə texnikanı atəşə tutması barədə yayılan məlumat tamamilə yalandır"

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