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Минобороны: Информация о подрыве азербайджанского солдата на мине ложная

Минобороны: Информация о подрыве азербайджанского солдата на мине ложная Министерство обороны прокомментировало новость о якобы подрыве на противопехотной мине в Ходжавенде военнослужащего азербайджанской армии.
Армия
21 сентября 2021 г. 15:56
Минобороны: Информация о подрыве азербайджанского солдата на мине ложная

Министерство обороны прокомментировало новость о якобы подрыве на противопехотной мине в Ходжавенде военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, 21 сентября на Ходжавендском направлении не было отмечено никаких инцидентов.

"В подведомственных Министерству обороны воинских частях нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу, как указано в распространенной информации. Призываем все СМИ и пользователей социальных сетей не распространять ложную и не подтвержденную официальными источниками информацию", - сообщили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Ministry dismisses news about Azerbaijani Army soldier's mine incident in Khojavand as untrue
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun əsgərinin Xocavənddə minaya düşməsi yalandır"

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