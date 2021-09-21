Минобороны: Информация о подрыве азербайджанского солдата на мине ложная

Министерство обороны прокомментировало новость о якобы подрыве на противопехотной мине в Ходжавенде военнослужащего азербайджанской армии.

Министерство обороны прокомментировало новость о якобы подрыве на противопехотной мине в Ходжавенде военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, 21 сентября на Ходжавендском направлении не было отмечено никаких инцидентов.

"В подведомственных Министерству обороны воинских частях нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу, как указано в распространенной информации. Призываем все СМИ и пользователей социальных сетей не распространять ложную и не подтвержденную официальными источниками информацию", - сообщили в оборонном ведомстве.