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    Минобороны: Информация о гибели военнослужащего ВС Азербайджана не соответствует действительности

    Распространение в соцсети неуточненной информации служит вражеским интересам

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны ответило на запрос, связанный с распространенной армянскими СМИ со ссылкой на пользователя соцсети Facebook Vətən Sağ Olsun информации о якобы убийстве в агдамском направлении 2 июля 2017 года армянским снайпером военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Нагиева Гасана Али оглу.

    В представленной Report со стороны министерства обороны информации говорится, что Нагиев Гасан Али оглу действительно проходил срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана и в январе 2017 года был уволен в запас. Он жив и здоров и на данный момент живет в Шемкирском районе.

    Минобороны отмечает, что распространение в соцсети неуточненной информации служит вражеским интересам и преследует цель нанести ущерб имиджу Вооруженных сил путем формирования среди общественности неверного представления. 

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