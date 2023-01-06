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Минобороны: Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии ложная

Минобороны: Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии ложная Информация, распространяемая противоположной стороной, является ложной и носит дезинформационный характер.
Армия
6 января 2023 г. 18:24
Минобороны: Информация армянских СМИ о потерях азербайджанской армии ложная

Информация, распространяемая противоположной стороной, является ложной и носит дезинформационный характер.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве страны отметили, что распространенная армянскими СМИ информация о потерях азербайджанской армии в 2022 году ложная.

"Официальная информация о потерях нашей армии регулярно публикуется в азербайджанских СМИ. Армянская пресса пытается представить как боевые потери нашей армии даже граждан, погибших по разным причинам после увольнения в запас. Призываем наших граждан, представителей медиа, пользователей социальных сетей не тиражировать недостоверную информацию подобного рода", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilərin Azərbaycan Ordusunun itkiləri ilə bağlı yaydığı məlumatlar yalandır"

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