Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС Азербайджана

11:21

Министерство обороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными организациями подписали совместный план действий на 2025 год, направленный на борьбу с религиозным радикализмом в Вооруженных силах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Документ определяет места, сроки и ответственных лиц для проведения мероприятий в подразделениях, соединениях, частях и специальных учебных заведениях, подчиненных Минобороны.

В течение года запланированы встречи с военнослужащими, на которых будут обсуждаться темы, связанные с укреплением идеи азербайджанства, сохранением национально-нравственных и культурных ценностей, борьбой с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, а также развитием сотрудничества между культурами, цивилизациями и конфессиями.