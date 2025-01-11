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Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС Азербайджана

Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС Азербайджана 11:21
Армия
11 января 2025 г. 11:34
Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными организациями подписали совместный план действий на 2025 год, направленный на борьбу с религиозным радикализмом в Вооруженных силах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Документ определяет места, сроки и ответственных лиц для проведения мероприятий в подразделениях, соединениях, частях и специальных учебных заведениях, подчиненных Минобороны.

В течение года запланированы встречи с военнослужащими, на которых будут обсуждаться темы, связанные с укреплением идеи азербайджанства, сохранением национально-нравственных и культурных ценностей, борьбой с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, а также развитием сотрудничества между культурами, цивилизациями и конфессиями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda dini radikalizmə qarşı mübarizəyə dair fəaliyyət planı müəyyənləşib

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