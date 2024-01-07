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Минобороны и Госкомитет подписали План совместных мероприятий

Минобороны и Госкомитет подписали План совместных мероприятий Министерство обороны и Государственный комитет по работе с религиозными организациями подписали План совместных мероприятий на 2024 год.
Армия
7 января 2024 г. 10:55
Минобороны и Госкомитет подписали План совместных мероприятий

Министерство обороны и Государственный комитет по работе с религиозными организациями подписали План совместных мероприятий на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с Планом совместных мероприятий по борьбе с религиозным радикализмом в азербайджанской армии, определены места, сроки исполнения и лица, ответственные за исполнение.

Проведение мероприятий предусмотрено в видах войск, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны.

В течение года с военнослужащими азербайджанской армии будут проведены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями и другим темам, будут проведены просветительские беседы.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Ministry and State Committee on Religious Associations sign joint action plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi və Dini Komitə birgə tədbirlər planı imzalayıb

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