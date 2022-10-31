Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке

Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генерального штаба ВC Армении о якобы отступлении с потерями и смене позиции частей Азербайджанской армии в результате стычек с подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта

Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генерального штаба ВC Армении о якобы отступлении с потерями и смене позиции частей Азербайджанской армии в результате стычек с подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Истису, является ложной.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"С 24 октября не произошло никаких изменений в оперативной обстановке и подобное заявление начальника Генерального штаба вооруженных сил противоположной стороны демонстрирует его неосведомленность об оперативной обстановке.

Сообщаем, что никаких изменений в оперативной обстановке не произошло, и наши подразделения продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях", - говорится в сообщении.