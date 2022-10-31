О нас

Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке

Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генерального штаба ВC Армении о якобы отступлении с потерями и смене позиции частей Азербайджанской армии в результате стычек с подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта
Армия
31 октября 2022 г. 19:49
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке

Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генерального штаба ВC Армении о якобы отступлении с потерями и смене позиции частей Азербайджанской армии в результате стычек с подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Истису, является ложной.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"С 24 октября не произошло никаких изменений в оперативной обстановке и подобное заявление начальника Генерального штаба вооруженных сил противоположной стороны демонстрирует его неосведомленность об оперативной обстановке.

Сообщаем, что никаких изменений в оперативной обстановке не произошло, и наши подразделения продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Defense ministry: Armenian General Staff unaware of operational situation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistanın baş qərargahı əməliyyat şəraitindən xəbərsizdir"

Самое читаемое

Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi