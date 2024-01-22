Минобороны: Движение транспорта в горных районах ограничено для безопасности личного состава

Инженерные подразделения Азербайджанской армии принимают необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии путей снабжения, линий связи и коммуникаций в скалистых и труднопроходимых местностях со сложным рельефом.

Инженерные подразделения Азербайджанской армии принимают необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии путей снабжения, линий связи и коммуникаций в скалистых и труднопроходимых местностях со сложным рельефом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности личного состава и автомобильных колонн в горных районах движение транспорта ограничено, инженерные подразделения продолжают посменно очищать дороги от снега.

Отмечается, что все мероприятия по инженерному обеспечению проводятся во взаимодействии с другими государственными органами.