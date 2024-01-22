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Минобороны: Движение транспорта в горных районах ограничено для безопасности личного состава

Минобороны: Движение транспорта в горных районах ограничено для безопасности личного состава Инженерные подразделения Азербайджанской армии принимают необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии путей снабжения, линий связи и коммуникаций в скалистых и труднопроходимых местностях со сложным рельефом.
Армия
22 января 2024 г. 15:33
Минобороны: Движение транспорта в горных районах ограничено для безопасности личного состава

Инженерные подразделения Азербайджанской армии принимают необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии путей снабжения, линий связи и коммуникаций в скалистых и труднопроходимых местностях со сложным рельефом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности личного состава и автомобильных колонн в горных районах движение транспорта ограничено, инженерные подразделения продолжают посменно очищать дороги от снега.

Отмечается, что все мероприятия по инженерному обеспечению проводятся во взаимодействии с другими государственными органами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Dağlıq ərazilərdə şəxsi heyət və avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb"

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