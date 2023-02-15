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МО: Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега

МО: Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.
Армия
15 февраля 2023 г. 09:45
МО: Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега

Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что продолжается реализация надлежащих мер в целях организации служебно-боевой деятельности в воинских частях армии Азербайджана, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, в любых погодных условиях.

В целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, с 1 по февраля по сегодняшний день текущего года при взаимодействии инженерных войск с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено, в целом, более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях.

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Версия на английском языке MoD: 2780 km roads cleared of snow towards Kalbajar, Lachin and Dashkasan
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən istiqamətində 2780 km yol qar örtüyündən təmizlənib"

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