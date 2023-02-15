МО: Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега

Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.

Более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что продолжается реализация надлежащих мер в целях организации служебно-боевой деятельности в воинских частях армии Азербайджана, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, в любых погодных условиях.

В целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, с 1 по февраля по сегодняшний день текущего года при взаимодействии инженерных войск с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено, в целом, более 2780 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях.