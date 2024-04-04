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Минобороны: Боевое дежурство в армии организовано на высоком уровне

Минобороны: Боевое дежурство в армии организовано на высоком уровне В подразделениях азербайджанской армии, расположенных в труднопроходимой, высокогорной местности, организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.
Армия
4 апреля 2024 г. 11:15
Минобороны: Боевое дежурство в армии организовано на высоком уровне

В подразделениях азербайджанской армии, расположенных в труднопроходимой, высокогорной местности, организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации ведомства, меры приняты в соответствии с поручением президента, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева.

"До сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доводятся правила безопасности, регулярно проводятся занятия для поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической подготовки военнослужащих.

Наша патриотическая молодежь, служащая в рядах армии, достойно справляется со всеми поставленными задачами благодаря военным знаниям, которые им прививают командиры", - говорится в сообщении.

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