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Минобороны: Боевое дежурство и всестороннее обеспечение в Кяльбаджаре находятся на высоком уровне

Минобороны: Боевое дежурство и всестороннее обеспечение в Кяльбаджаре находятся на высоком уровне По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева осуществляются комплексные меры по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство
Армия
18 апреля 2022 г. 18:03
Минобороны: Боевое дежурство и всестороннее обеспечение в Кяльбаджаре находятся на высоком уровне

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева осуществляются комплексные меры по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В целях обеспечения образцовой службы личного состава в суровых климатических условиях, на территориях со сложным рельефом, поддержания боеспособности и состояния боевой готовности на высоком уровне претворяются в жизнь все необходимые мероприятия.

Военнослужащие полностью обеспечены свежей, высококалорийной пищей и другими видами снабжения.

Продолжаются комплексные мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcərdə döyüş növbətçiliyi və hərtərəfli təminat yüksək səviyyədədir"

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