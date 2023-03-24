МО: Азербайджану необходимо установить пограничный КПП в конечной точке Лачынской дороги

Незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу и их сопровождение российским миротворческим контингентом сделали необходимым создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в конечной точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской

Незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу и их сопровождение российским миротворческим контингентом сделали необходимым создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в конечной точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской границе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

24 марта в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу. Средствами технического наблюдения зафиксировано движение одной боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также трех тентовых грузовиков КамАЗ и одного автомобиля КамАЗ с топливным баком, принадлежащих армянам.