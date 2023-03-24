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МО: Азербайджану необходимо установить пограничный КПП в конечной точке Лачынской дороги

МО: Азербайджану необходимо установить пограничный КПП в конечной точке Лачынской дороги Незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу и их сопровождение российским миротворческим контингентом сделали необходимым создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в конечной точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской
Армия
24 марта 2023 г. 14:12
МО: Азербайджану необходимо установить пограничный КПП в конечной точке Лачынской дороги

Незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу и их сопровождение российским миротворческим контингентом сделали необходимым создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в конечной точке Лачынской дороги на азербайджано-армянской границе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

24 марта в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу. Средствами технического наблюдения зафиксировано движение одной боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также трех тентовых грузовиков КамАЗ и одного автомобиля КамАЗ с топливным баком, принадлежащих армянам.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijan needs to establish border checkpoint at end point of Lachin road
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycanın Laçın yolunun son nöqtəsində sərhəd-keçid məntəqəsi qurması zəruridir"

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