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Минобороны: Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая

Минобороны: Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая "Некоторые СМИ и социальные сети распространили недостоверную информацию о том, что в направлении Шуши наш военнослужащий стал шехидом".
Армия
28 августа 2021 г. 11:31
Минобороны: Азербайджанский солдат погиб в результате несчастного случая

"Некоторые СМИ и социальные сети распространили недостоверную информацию о том, что в направлении Шуши наш военнослужащий стал шехидом".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Сообщаем, что военнослужащий Газиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в войсковой части, где он служил. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем. Подробности происшествия Минобороны не разглашает в соответствии с этическими правилами. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Минобороны заявляют, что некоторые СМИ грубо искажают правду и вводят общественность в заблуждение, тем самым служа интересам врага", - отмечается в заявлении пресс-службы министерства.

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Версия на английском языке Defense Ministry issues statement on death of Azerbaijani soldier
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan əsgəri bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub"

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