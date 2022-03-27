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Минобороны: Азербайджанские военнослужащие не пострадали

Минобороны: Азербайджанские военнослужащие не пострадали В заявлении Минобороны РФ говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.
Армия
27 марта 2022 г. 22:40
Минобороны: Азербайджанские военнослужащие не пострадали

"В заявлении Минобороны РФ говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Использование выражения “Нагорный Карабах” в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией.

Позиции Азербайджанской Армии в селе Фаррух, входящем в состав суверенной территории нашей страны, и в прилегающих к нему горных районах не претерпели изменений", - отмечает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan hərbçiləri arasında yaralanan olmayıb

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