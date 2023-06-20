Минобороны: Азербайджанская армия не стреляла по гражданской инфраструктуре в Араздейене

Минобороны: Азербайджанская армия не стреляла по гражданской инфраструктуре в Араздейене

Азербайджанская армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру армян в Араздейене. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. "Распространяемая информация о якобы обстреле 20 июня в 16:30 подразделениями Азербайджанской армии гра

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Азербайджанская армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру армян в Араздейене.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



"Распространяемая информация о якобы обстреле 20 июня в 16:30 подразделениями Азербайджанской армии гражданской инфраструктуры в поселке Араздейен из стрелкового оружия, является очередной ложью министерства обороны Армении. Категорически опровергаем эту информацию", - заявили в министерстве. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army did not fire on civilian infrastructure of Armenians in Arazdayan