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Минобороны: Азербайджанская армия не стреляла по гражданской инфраструктуре в Араздейене

Минобороны: Азербайджанская армия не стреляла по гражданской инфраструктуре в Араздейене Азербайджанская армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру армян в Араздейене. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. "Распространяемая информация о якобы обстреле 20 июня в 16:30 подразделениями Азербайджанской армии гра
Армия
20 июня 2023 г. 17:20
Минобороны: Азербайджанская армия не стреляла по гражданской инфраструктуре в Араздейене

Азербайджанская армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру армян в Араздейене.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Распространяемая информация о якобы обстреле 20 июня в 16:30 подразделениями Азербайджанской армии гражданской инфраструктуры в поселке Араздейен из стрелкового оружия, является очередной ложью министерства обороны Армении. Категорически опровергаем эту информацию", - заявили в министерстве.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army did not fire on civilian infrastructure of Armenians in Arazdayan
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusu ermənilərin Arazdəyəndəki mülki infrastrukturunu atəşə tutmayıb"

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