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Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям

Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Армия
21 ноября 2022 г. 09:55
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям

Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в 21:00 20 ноября в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении является ложной и не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army did not fire at Armenian units, Defense Ministry says
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusu Ermənistan bölmələrinə atəş açmayıb"

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