Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям

Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям

Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в 21:00 20 ноября в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении является ложной и не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.