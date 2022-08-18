Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию

В подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил ведется круглосуточная беспрерывная служба, наше воздушное пространство постоянно контролируется, принимаются соответствующие меры.

В подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил ведется круглосуточная беспрерывная служба, наше воздушное пространство постоянно контролируется, принимаются соответствующие меры.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Благодаря высокой боеготовности и бдительности подразделений ПВО, 13 августа в районе города Шуша был обнаружен и перехвачен принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям квадрокоптер, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над позициями наших подразделений.

Личный состав нашей армии, несущий боевое дежурство на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, готов предотвратить любую провокацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.