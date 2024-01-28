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Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Армия
28 января 2024 г. 13:16
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанский военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Гаджиали Таир оглу Гасымов, тяжело раненный 19 сентября прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана, и проходивший длительное лечение в военно-медицинском учреждении с диагнозом церебральная кома, несмотря на усилия врачей, стал шехидом.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего и желает им терпения.

Аллах ряхмят элясин!", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi şəhid hərbi qulluqçunun ailəsinə başsağlığı verib

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