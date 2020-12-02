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Минобороны Азербайджана выразило соболезнование иранской стороне

Минобороны Азербайджана выразило соболезнование иранской стороне 2 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.
Армия
2 декабря 2020 г. 18:53
Минобороны Азербайджана выразило соболезнование иранской стороне

2 декабря заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев посетил посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, заместитель министра обороны расписался в книге соболезнований в посольстве, открытой в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана господина Мохсена Фахризаде.

От имени Министерства обороны Азербайджанской Республики он адресовал слова соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Ministry expressed condolences to Iranian side
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Müdafiə Nazirliyi İran tərəfinə başsağlığı verib

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