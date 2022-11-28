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Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов

Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.
Армия
28 ноября 2022 г. 21:29
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов

Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства.

"Обозначение Карабахского экономического района как "территории Нагорного Карабаха" должно быть прекращено. Вообще недопустимо обозначать азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.

В официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации 28.11.2022 г., официальные названия азербайджанских населенных пунктов названы "Мардакерт", "Мартуни", "Мадагиз" и "Гетаван" - это соответственно АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН и ГОЗЛУКЁРРЮ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan ərazilərinin uydurma erməni toponimləri ilə ifadə olunması yolverilməzdir"

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