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Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов

Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.
Армия
25 ноября 2022 г. 21:58
Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов

Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении оборонного ведомства.

В минобороны отметили, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны РФ, названия азербайджанских населенных пунктов вновь указаны под вымышленными армянскими топонимами.

"Так, в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования отмечен как направление населенных пунктов "Мардакерт" и "Мартуни".

Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına müraciət edib

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