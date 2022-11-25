Минобороны Азербайджана вновь призвало командование РМК правильно указывать топонимы населенных пунктов

Министерство обороны Азербайджана вновь призвало командование российского миротворческого контингента(РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно указывать топонимы населенных пунктов.
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В минобороны отметили, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны РФ, названия азербайджанских населенных пунктов вновь указаны под вымышленными армянскими топонимами.
"Так, в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 25 ноября 2022 года маршрут патрулирования отмечен как направление населенных пунктов "Мардакерт" и "Мартуни".
Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых как "Мардакерт" и "Мартуни", - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.
Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.