О нас

Минобороны Азербайджана в очередной раз призвало армянские вооруженные формирования в Карабахе сложить оружие

Минобороны Азербайджана в очередной раз призвало армянские вооруженные формирования в Карабахе сложить оружие Министерство обороны Азербайджана в очередной раз призвало подразделения армянских вооруженных сил, расположенных в Карабахском регионе, сложить оружие и сдаться.
Армия
20 сентября 2023 г. 10:39
Минобороны Азербайджана в очередной раз призвало армянские вооруженные формирования в Карабахе сложить оружие

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз призвало подразделения армянских вооруженных сил, расположенных в Карабахском регионе, сложить оружие и сдаться.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе, заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Сотрудник министерства напомнил, что только при этом условии антитеррористические мероприятия будут прекращены: "Призываем проживающих в регионе армянских жителей не приближаться к подразделениям незаконных армянских вооруженных формирований и не содействовать им. Эти призывы доводятся до сведения местного населения и на печатных листовках".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry again calls on Armenian armed forces' formations to surrender
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrini təslim olmağa çağırıb

Экслюзивные новости

В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi