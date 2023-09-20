Минобороны Азербайджана в очередной раз призвало армянские вооруженные формирования в Карабахе сложить оружие

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз призвало подразделения армянских вооруженных сил, расположенных в Карабахском регионе, сложить оружие и сдаться.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз призвало подразделения армянских вооруженных сил, расположенных в Карабахском регионе, сложить оружие и сдаться.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе, заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Сотрудник министерства напомнил, что только при этом условии антитеррористические мероприятия будут прекращены: "Призываем проживающих в регионе армянских жителей не приближаться к подразделениям незаконных армянских вооруженных формирований и не содействовать им. Эти призывы доводятся до сведения местного населения и на печатных листовках".