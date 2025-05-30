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Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Армия
30 мая 2025 г. 12:38
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны армянского оборонного ведомства.

Как сообщили Report в Минобороны, подразделения азербайджанской армии не подвергали обстрелу населенный пункт Хазнавар, как утверждает армянская сторона.

"Заявление Министерства обороны Армении о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар с 00:10 до 01:00 ночи 30 мая, что также якобы привело к повреждению жилого дома и гибели мелкого рогатого скота, является полной дезинформацией", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Ministry dismisses Armenian claims of border shelling as disinformation
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan tərəfi növbəti dəfə dezinformasiya yayıb

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