Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны армянского оборонного ведомства.
Как сообщили Report в Минобороны, подразделения азербайджанской армии не подвергали обстрелу населенный пункт Хазнавар, как утверждает армянская сторона.
"Заявление Министерства обороны Армении о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар с 00:10 до 01:00 ночи 30 мая, что также якобы привело к повреждению жилого дома и гибели мелкого рогатого скота, является полной дезинформацией", - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.