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Минобороны Азербайджана сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении Минобороны Азербайджана в очередной раз сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении.
Армия
10 ноября 2021 г. 17:30
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении
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Минобороны Азербайджана в очередной раз сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Министерство обороны Азербайджанской Республики заявляет, что если подобные провокации повторятся в будущем, то принятые меры будут более жесткими и эффективными: "Надеемся, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в будущем таких провокационных шагов не будет. Территориальных потерь и потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находятся под полным контролем наших подразделений. Вся ответственность за последние события на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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