Минобороны Азербайджана сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении

Минобороны Азербайджана в очередной раз сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении.

Минобороны Азербайджана в очередной раз сделало предупреждение военно-политическому руководству Армении.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Министерство обороны Азербайджанской Республики заявляет, что если подобные провокации повторятся в будущем, то принятые меры будут более жесткими и эффективными: "Надеемся, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в будущем таких провокационных шагов не будет. Территориальных потерь и потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находятся под полным контролем наших подразделений. Вся ответственность за последние события на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении".